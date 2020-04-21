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ЦАМТО

Гидрографы Каспийской флотилии применят новейшие океанографические приборы

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Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 20 апреля. Гидрографы Каспийской флотилии ЮВО проведут в Каспийском море навигационные работы по обеспечению безопасности мореплавания боевых кораблей флотилии и судов гражданских ведомств и судовладельцев.

Мероприятия планируются в северной и центральной частях Каспийского моря. Всего на Астраханском и Махачкалинском морских рейдах будет выставлено около 40 буев. Помимо выставления новых буев, будут произведены работы по замене старых средств навигационного оборудования, выполнена установка и обслуживание береговых и плавучих радиомаяков, светящихся знаков и другого оборудования.

С применением современных океанографических приборов и программно-аппаратных комплексов гидрографы флотилии проведут комплекс специальных работ по наблюдению за уровнем Волго-Каспийского канала, обследуют рельеф морского дна и проведут измерение скорости и направление течения.

На основе проведенных работ специалисты подготовят материалы и предложения по изменению режима плавания, определят и скорректируют пути и зоны движения на Каспийском море и Волго-Каспийском канале, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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