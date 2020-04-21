Воздушный налет условного противника отразили группы ТОФ вблизи Сахалина

Южно-Сахалинск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Две ракетно-катерных ударных группы ТОФ провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели у южного побережья Сахалина, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в понедельник.

"В соответствии с планом учения в заливе Анива, у южного побережья острова Сахалин, шесть ракетных катеров в составе двух ракетно-катерных ударных групп (РКАУГ) отразили налет средств воздушного нападения условного противника. Тактический фон для проведения учения по организации противовоздушной обороны РКАУГ создали противолодочные самолёты Ил-38. Они же сбросили в интересах отряда парашютные авиационные мишени", - говорится в сообщении.

Огонь по мишеням артиллерийские расчеты катеров вели из 76-мм артустановок АК-176 и скорострельных артиллерийских установок АК-630М.