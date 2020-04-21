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Известия.ru

В России создан прототип электрического авиадвигателя

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В России создан прототип электрического авиадвигателя. Изобретение будет испытано в полете в этом году. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

Он отметил, что электродвигатель мощностью 80 лошадиных сил или 60 кВт был разработан еще в прошлом году, однако поднять с его помощью в воздух самолет разработчикам тогда не удалось.

«Базой для летного эксперимента является самолет «Сигма-4». Планировалось поднять в воздух эту машину еще в прошлом году, но мы столкнулись с определенными сложностями в создании системы управления двигателем, и полет не состоялся», цитирует его «РИА Новости».

Гордин отметил, что после неудачного опыта были учтены все недостатки системы, которую теперь отладят. Так, он добавил, что самолет при испытаниях в текущем году должен полететь на аккумуляторе. В 2021 году, по его словам, разработчики попробуют «сделать это на топливном элементе».

30 марта исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что в России стартовало серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21. Он отметил, что на иркутский авиазавод первые изделия для новейшего российского самолета были поставлены уже в январе этого года. Сначала двигатели должны пройти досборку на заводе, после чего начнется их установка на авиалайнер.

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