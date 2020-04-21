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В США назвали способный «пересечь весь мир» истребитель

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Источник изображения: Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle несет три 600-фунтовых (свыше 272 килограммов) внешних топливных бака, обеспечивающих дальность полета на 3000 миль (более 4828 километров) без дозаправки в воздухе, пишет Popular Mechanics.

«Эта невероятная дальность в сочетании со способностью F-15 перемещаться с крейсерской скоростью 0,9 числа Маха в бесфорсажном режиме означала, что F-15 мог пересечь почти весь мир в любой момент», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что F-15 Eagle, впервые взлетевший в июле 1972 года, стал американским ответом на МиГ-21 советского производства (поднялся в июне 1956 года), хорошо зарекомендовавшие себя во время войны во Вьетнаме, а также истребителя-перехватчика МиГ-25 (впервые взлетел с 1964 году).

Popular Mechanics пишет, что F-15 Eagle получил радиолокатор AN/APG-63, позволяющий отслеживать вражеские самолеты на дистанции до 200 миль (около 322 километров), который, в свою очередь, впервые оснащался программируемым системным процессором, позволяющим обновлять систему без замены аппаратного обеспечения.

Преемником F-15 Eagle издание называет первый в мире истребитель F-22 Raptor, который также предназначен для завоевания господства в воздухе.

В апреле истребитель F-15QA (Qatar Advanced), считающийся самой продвинутой версией серийного F-15 Eagle, впервые поднялся в воздух.

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Страны
Вьетнам
США
Продукция
F-15
F-22
МиГ-21
МиГ-25
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