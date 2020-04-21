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Военное обозрение

Россия получила из-за рубежа заявки на приобретение танков Т-14 «Армата»

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжается обсуждение заявлений, которые сделал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТК «Россия 1». В этом интервью речь, напомним, зашла в том числе о новейшей российской бронетехнике, включая танки Т-14 «Армата». Накануне в новостном сюжете «ВО» сообщало о заявлении Дениса Мантурова по поводу проведения испытаний Т-14 в боевых условиях на территории Сирии.

Обсуждение на этот раз связано со словами министра об экспортном потенциале танка нового поколения, созданного в России.

Денис Мантуров отметил, что у России уже есть предварительные заявки от зарубежных партнёров по поставкам Т-14 «Армата».

Глава министерства промышленности и торговли не стал конкретизировать, от кого именно такие заявки производитель «Арматы» получил. Однако Мантуров сделал важное заявление другого рода. Он высказался о том, что на экспорт танки Т-14 «Армата» направляться не будут до начала серийных поставок в Вооружённые силы РФ.

На таком фоне эксперты высказывают свои предположения относительно того, какие именно страны могли сделать предварительный заказ на поставку партий или единичных образцов российских танков. Одним из возможных заявителей называется Индия. Однако на данный момент официальных подтверждений от самой Индии о том, что её власти подавали заявку на покупку у России танков нового поколения, нет.

Денис Мантуров добавил, что продажа танка Т-14 иностранным государствам может быть начата только после получения паспорта так называемого экспортного облика.

Для справки: для нужд ВС РФ до конца 2021 года запланированы поставки 132-х танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".

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