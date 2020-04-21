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Военное обозрение

Немецкий министр призвал Китай раскрыть данные о происхождении коронавируса

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Источник изображения: topwar.ru

Министр экономического развития Германии Герд Мюллер обратился к Пекину с вопросом о возникновении коронавируса нового типа. Министр федерального правительства ФРГ призвал власти Китая раскрыть данные о появлении COVID-19.

Мюллер:

В сложившейся ситуации Пекину необходимо продемонстрировать полную открытость в вопросе возникновения нового коронавируса. Необходимо дать ответы и комментарии на теорию, которая предполагает лабораторное происхождение этой инфекции.

На это ответил глава лаборатории вирусологии в китайском Ухане Юань Цзиминь. По словам руководителя лаборатории, которую на Западе обвиняют в возможном создании нового вируса, «создать коронавирус в лаборатории невозможно».

Юань Цзиминь:

Ни один наш сотрудник не заражён этим коронавирусом. Это многое говорит.

Отреагировали на обвинения со стороны Запада и чиновники КНР. Они отметили, что если на Западе считают возможным создание такого вируса в искусственных условиях, то было бы интересно услышать доводы в пользу этого суждения со стороны западных вирусологов.

В частности, отмечается, что нет достоверных фактов о появлении нового коронавируса исключительно в Ухане. Китайские вирусологи и чиновники говорят о том, что новый коронавирус мог одновременно появиться сразу в нескольких регионах планеты. Так, приводятся примеры заболевших в начале года граждан США, которые вообще никогда не были в Китае и не общались с людьми, посещавшими Ухань.

Нужно отметить, что с призывом к Пекину «открыть все данные по источнику нового коронавируса» до немецкого министра обратились и представители властей других стран. Например, речь о властях Австралии, которые считают, что необходимо начинать тщательное расследование. В США, напомним, Китай прямо обвиняют в создании COVID-19. Зато в Колумбийском университете США встали на сторону китайских коллег, отметив, что такой коронавирус невозможно создать в лабораторных условиях, что доказывает его генная цепочка, рассказывающая о многолетней эволюции вируса.

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Страны
Австpалия
Германия
Китай
Колумбия
США
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