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Известия.ru

Названы сроки спуска на воду подлодки-носителя беспилотника «Посейдон»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Атомная субмарина проекта 09851 «Хабаровск», которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», будет спущена на воду в апреле-мае, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что испытания подлодки продлятся два года.

Строительство субмарин класса «Хабаровск» ведет «Севмаш». Точные характеристики подлодок проекта 09851 до сих пор не разглашаются. По данным источников, водоизмещение составляет около 10 тыс. т, скорость — 32 узла.

В апреле в Северодвинске официально спустили на воду атомную подлодку «Белгород». Она станет испытательным носителем «Посейдонов».

Год назад немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за подлодки «Белгород». Отмечалось, что субмарина может взять на борт аппараты «Посейдон», которые издание прозвало торпедами Судного дня.

Журналисты указали, что новейшие российские беспилотники невероятно мощные и с легкостью уничтожат, например, авианосную группу США.

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