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Деловая газета "Взгляд"

В ВМС США заявили об «опасном сближении» Су-35 с противолодочным самолетом

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В пресс-службе 6-го флота ВМС США выступили с утверждением, что российский истребитель Су-35 в воскресенье якобы опасно сблизился с американским патрульным противолодочным самолетом P-8A «Посейдон» над Средиземным морем.

"19 апреля самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35", – приводит текст заявления пресс-службы ТАСС.

В первом случае американские военные расценили действия российского самолета как "безопасные и профессиональные". Во втором случае маневр был расценен как "небезопасный и непрофессиональный" в связи с тем, что Су-35, как утверждают американские военные, летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее 8 метров).

Напомним, на прошлой неделе в ВМС США заявили о перехвате российским Су-35 американского P-8A "Посейдон"над Средиземным морем, уточнив, что российский истребитель пролетел на большой скорости вверх ногами менее чем в восьми метрах от американского противолодочного самолета, вызвав турбулентность. Командующий Европейским командованием ВС США и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, комментируя инцидент, заявил, что "это, очевидно, было неприятно".



Антон Никитин

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Су-35
Проекты
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