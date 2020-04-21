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Известия.ru

Раскрыты способности комплексов С-350 «Витязь»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Новейшая мобильная зенитно-ракетная система С-35 «Витязь» повысит защищенность России от ракетного нападения в четыре раза, пишет газета Минобороны «Красная звезда» 20 апреля.

В материале отмечается, что комплексы С-3520 предназначены для защиты важнейших объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

Поступление этих ЗРК на вооружение ВКС и ВМФ значительно повысит защищенность РФ, особенно от атак с любых типов воздушных целей, в особенности крылатых ракет.

Среди особенностей системы названы всеракурсность, повышенная огневая мощь, увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в четыре раза больше, чем у С-400) и повышенная живучесть.

«В ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части ВКС и ВМФ, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет … в четыре раза», - отмечается в материале.

С-350 разработаны концерном «Алмаз-Антей». Радиус поражения – 60 км.

6 марта военный эксперт Виктор Мураховский назвал «Витязей» убийцами американских ракет Tomahawk и европейских Storm Shadow. По его словам, объединив в единую сеть комплексы «Прометей», «Витязь», «Панцирь» и другие средства ПВО, Россия получит фактически непробиваемый «зонтик».

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Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
SCALP
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Алмаз-Антей
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