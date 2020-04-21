Синьхуа (Китай): США и Россию бросает то в жар, то в холод. Договор о контроле над ядерным вооружением будет сложно продлить

Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018.

В феврале 2021 года истекает срок действия СНВ-III. Его судьба до сих пор не определена. Получится ли у России и США прийти к соглашению и продлить договор – вопрос, на который сложно дать ответ, отмечает «Синьхуа». Но принять решение необходимо, от него зависит ядерная безопасность всего мира.

8 апреля исполнилось 10 лет со дня подписания Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). После того, как США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), СНВ-III стал главным договором по контролю над вооружением между Россией и США. В феврале 2021 года истекает срок данного договора, однако стороны все еще не решили, будут ли они его продлевать.

По словам аналитиков, от судьбы СНВ-III не только зависят российско-американские отношения, он также имеет важное значение для всемирной ядерной безопасности. Подобная нестабильность России и США сильно усложнит продление договора.

Времени осталось не так много

Цель договора СНВ-III заключается в ограничении количества ядерного вооружения. Он был подписан в 2010 году, находящимися в то время у власти Обамой и Медведевым, и вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет.

Аналитики отмечают, что до истечения срока действия договора остается меньше года, таким образом у сторон не так много времени на переговоры по поводу его продления. Несмотря на это, стороны так и не приступили к сколько-нибудь существенным переговорам. Главным образом им не получается прийти к единому мнению по поводу необходимости замены СНВ-III новым договором.

За последнее время Россия и США разработали ряд новых образцов вооружения. В распоряжение ВС РФ поступили гиперзвуковая ракета "Кинжал", комплекс лазерного оружия "Пересвет" и крылатая ракета "Калибр". В РВСН уже начали поступать гиперзвуковые ракеты "Авангард", а в США идут разработки гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

Бывший посол США в России Джон Хантсман говорил, что во время подписания СНВ-III еще не существовало таких понятий, как кибервойна и гиперзвуковые ракеты, поэтому, возможно, есть смысл включить в новый договор образцы неядерного вооружения.

Россия согласна контролировать современное вооружение совместно с США, однако, по мнению российской стороны, на составление обновленного и улучшенного договора, способного заменить СНВ-III, нет времени.

Российская сторона занимает активную позицию

За последние годы Россия неоднократно давала понять, что готова продлить договор. Российская сторона предложила американской продлить срок действия договора на пять лет, но так и не получила официального ответа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что продление договора благоприятно скажется на сохранении стратегической стабильности в мире и предотвратит появление дисбаланса в системе контроля над ракетами и ядерным оружием. Российская сторона надеется получить ответ от США как можно скорее.

Еще в ноябре 2019 года Россия продемонстрировала США гиперзвуковую ракету "Авангард", которая, по словам российских военных экспертов, способна "обойти любой из имеющихся в мире комплекс ПВО и ПРО". Российские СМИ объяснили этот шаг желанием "сохранить выполнимость и эффективности договора СНВ-III".

До этого Лавров заявлял, что для продления данного договора российская сторона готова включить в него гиперзвуковую ракету "Авангард" и межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", а также продемонстрировать последнюю американцам.

По мнению некоторых экспертов, после начала украинского кризиса в 2014 году Россия на долгое время оказалась под гнетом западных санкций, ее экономика ослабла, и страна оказалась неспособной вступить в гонку ядерных вооружений с США. Поэтому продление договора будет выгодно российской стороне.

США занимают пассивную позицию

В отличие от России, США не проявляют заинтересованность в продлении договора. Согласно сообщениям СМИ, американский президент Дональд Трамп заявил, что СНВ-III - одна из неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы, так как договор более выгоден российской стороне, чем американской. По мнению бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, договор "изначально имел недостатки", так как не покрывал тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия и новые российские системы доставки, а также сильно ограничивал возможности США.

В условиях обострившегося российско-американского противостояния США не упустят шанс использовать тему продления договора для усиления давления на Россию. До этого, когда начались неприятности, связанные с ДРСМД, российская сторона пыталась их уладить, а американская, напротив, усугубить, вынуждая Россию продемонстрировать крылатую ракету наземного базирования 9M729, которая, по их словам, "нарушала договор". Возможно, вкусившие радость американцы захотят воспользоваться последним договором по контролю над вооружением, заключенным с Россией, и заставить ее пойти на уступки.

По мнению аналитиков, окончание срока действия СНВ-III может повлечь за собой новую гонку вооружений с участием США и России. Международное сообщество непременно окажет давление на Соединенные Штаты, если те продолжат отвечать пассивностью на активную позицию России.

Ван Чэньди (王晨笛), Сунь Пин (孙萍)