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Известия.ru

Всё в сборе: в гарнизонах появятся досугово-развлекательные центры

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российское оборонное ведомство построит во всех военных округах сеть многофункциональных культурно-досуговых центров. В каждом из них будут располагаться магазины, кинотеатр, спортзал, столовая, парикмахерская, ателье, а также различные кружки и секции. Предполагается, что такие объекты станут точками притяжения для семей военнослужащих и местных жителей. Раньше эту роль играли гарнизонные дома офицеров.

Российское оборонное ведомство построит во всех военных округах сеть многофункциональных культурно-досуговых центров. В каждом из них будут располагаться магазины, кинотеатр, спортзал, столовая, парикмахерская, ателье, а также различные кружки и секции. Предполагается, что такие объекты станут точками притяжения для семей военнослужащих и местных жителей. Раньше эту роль играли гарнизонные дома офицеров.

Для всех желающих

Пилотный проект по созданию многофункциональных культурно-досуговых центров (МКДЦ) был запущен в Подмосковье, Крыму и Приморье. По итогам работы первых объектов эксперимент признали успешным. С нынешнего года аналогичные учреждения хотят начать возводить во всех военных округах, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Однако некоторые коррективы может внести пандемия коронавируса.

Новый проект призван избавить военных и их родных от необходимости ездить по всему городу, чтобы совершить покупки и решить мелкие бытовые вопросы. Всё, что нужно, будет сосредоточенно в шаговой доступности в МКДЦ.

Центры будут располагаться за пределами воинских частей, поэтому зайти в них сможет любой желающий. К примеру, в подмосковной Кубинке уже действующий МКДЦ примыкает к территории отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Школьники, живущие в военном городке и соседних кварталах, могут в свободное время побывать в музее бригады, зайти в кинотеатр или записаться в одну из секций. В праздничные дни там проводят торжественные мероприятия.

— Здесь всегда полно народу, — рассказал «Известиям» военнослужащий из части в Кубинке. — Молодёжь собирается в кафе, ходит в кино или занимается спортом. Офицерам, у которых есть семьи, так намного спокойнее — они знают, что их дети не слоняются по улицам. Да и у них самих есть возможность пообщаться с товарищами во внеслужебное время не только дома.

Особенно важно строительство МКДЦ для военнослужащих, которые живут в гарнизонах, удалённых от крупных городов. Там мало объектов социальной инфраструктуры и зачастую отсутствуют места проведения досуга, если не считать таковым, например, бар «Гвардейский».

— В таких частях люди служат и живут в довольно тяжёлых условиях, — отметил доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Им нужны места, где можно отдохнуть в свободное время и как-то скрасить своё пребывание вдали от больших городов. Кроме того, такие центры обеспечат работой родственников военнослужащих. Зачастую супругам офицеров трудиться просто негде — должностей библиотекаря и тому подобных на всех не хватает.

Новые МКДЦ будут иметь немалое значение и для военно-политической работы, отметил Александр Перенджиев. Офицеры-политработники смогут регулярно проводить там пропагандистские и патриотические мероприятия, пояснил эксперт.

По доступным ценам

В X5 Retail Group отметили, что это социально ориентированный проект, призванный, в первую очередь, обеспечить военнослужащих и членов их семей качественными продуктами питания, товарами первой необходимости и военного ассортимента по доступным ценам.

— Совместный проект ОАО «Военторг» и сети «Пятерочка» стартовал в 2014 году. Торговые объекты открываются по схеме обратного франчайзинга. Операционное управление осуществляет ОАО «Военторг», — сказал представитель компании.

Изначально речь шла только о торговых предприятиях, однако спустя некоторое время военное ведомство решило изучить вопрос комплексно — насколько будут пользоваться спросом МКДЦ.

В феврале «Известия» сообщали об инициативе по предоставлению орденоносцам скидок в магазинах. В проекте участвуют Промсвязьбанк, «Военторг» и «Армия России». Военнослужащие, удостоенные государственных наград, могут получить в этих торговых сетях скидки от 3% до 20%. Предполагается, что в дальнейшем список участников будет расширен.

В годы военных реформ в войска не приходили молодые офицеры — наборы в училища не проводили. В итоге около пять лет назад встала проблема нехватки кадров, особенно остро — в боевой авиации. Сейчас Минобороны регулярно разрабатывает новые меры, призванные повысить привлекательность службы и удержать профессионалов в рядах ВС. Речь идёт, в частности, о льготных путёвках в санатории и бесплатных билетах для поездок в отпуск.

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