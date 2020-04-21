Рогозин подтвердил данные о COVID-19 у генконструктора РКК «Энергия»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно», — сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в воскресенье, 19 апреля.

Рогозин отметил, что во время недавней телефонной беседы с Микриным пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщает сайт kp.ru.

15 апреля корпорация «Роскосмос» сообщала о 30 заболевших коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли (РКО) в России. По словам Рогозина, четыре человека выздоровели.

17 апреля стало известно, что два инфицированных скончались. Общее число зараженных достигло 42.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

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