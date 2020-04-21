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ТАСС

Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ"

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Новая ракета среднего класса, которая придет на замену носителям "Союз-2", будет многоразовой, сообщил Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новая ракета-носитель на метановом двигателе, которая создается в России, получила рабочее название "Союз-СПГ". Об этом сообщил в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Есть уже ее [ракеты] рабочее название - "Союз-СПГ". Почему СПГ? Да потому что это и есть сжиженный природный газ - новое топливо для метанового двигателя", - сказал он.

По словам Рогозина, новая ракета среднего класса, которая придет на замену носителям "Союз-2", будет многоразовой.

Рогозин напомнил о проекте возвращаемой ступени "Крыло-СВ" - совместной работе Фонда перспективных исследований (ФПИ) и ЦНИИмаш, головного научного института Роскосмоса.

"Специально для этих целей сейчас создается опытное конструкторское бюро имени выдающегося советского авиаконструктора Роберта Бартини, куда мы набираем талантливых молодых инженеров. Они будут готовить демонстратор ракеты в легком классе. С учетом нашей географической специфики садиться ступень должна по самолетному, а не "вертикальной свечкой", как у [американской многоразовой ракеты] Falcon", - отметил Рогозин.

"Если мы это отработаем и увидим, что самолетный вариант возвращения более прост и эффективен, чем возвращение в стиле Falcon, то мы сможем это применить на ракете среднего класса", - добавил глава Роскосмоса.

Проект "Крыло-СВ"

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая. Разработкой занималось КБ им. В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень.

Ранее гендиректор ФПИ Андрей Григорьев сообщал в интервью ТАСС, что первый полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ" запланирован на 2021-2022 годы.

Двигатель для возвращаемой ракеты "Крыло-СВ" будет работать на сжиженном природном газе и кислороде, сообщил ранее ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Директор по аэрокосмическим проектам АО "Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева" (разработчик ракеты) Олег Роскин сообщал, что новый двигатель получил название "Вихрь".

Ракета на метановом двигателе

Гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие-изготовитель ракет "Союз") Дмитрий Баранов ранее сообщал, что стоимость запуска российской метановой ракеты, по планам разработчиков, должна быть вдвое ниже, чем пуск "Союза-2". Он отметил, что с метановой ракетой пока работа идет исключительно в инициативном порядке.

В презентации Роскосмоса указывалось, что запуск ракеты на метановом двигателе обойдется в $40,5 млн против $45,5 млн у "Союза-2.1б".

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше - до 10 тонн на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный.

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ФПИ
ЦНИИмаш
ЭМЗ Мясищева
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Григорьев Андрей
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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