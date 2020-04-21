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ТАСС

Рогозин заявил, что Роскосмос понесет убытки, если пуски по программе OneWeb не состоятся

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Источник изображения: Изображение: OneWeb

Госкопрорация ведет переговоры с французской компанией Arianespace, которая является заказчиком российских пусков в интересах OneWeb

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Роскосмос так или иначе понесет убытки в случае, если британские спутники OneWeb в итоге не будут запущены на ракетах "Союз". Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в воскресенье.

"Если пусков не будет, мы так или иначе будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах", - сказал Рогозин.

По его словам, сейчас эти ракеты обслуживают боевые расчеты, которые должны получать деньги как за работу, так и за вынужденный простой. В то же время Рогозин подчеркнул, что основную сумму по контракту Роскосмос уже получил.

Сейчас госкопрорация ведет переговоры с французской компанией Arianespace, которая является заказчиком российских пусков в интересах OneWeb.

Британская компания-стартап OneWeb в марте подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. При этом первоначально предполагалось, что компания выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Ariane РН
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