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ТАСС

Рогозин рассказал, чем будет отличаться новый корабль для МКС от "Орла"

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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» в РКК «Энергия»
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» в РКК «Энергия».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Новый корабль потребует меньшей заправки, заявил глава Роскосмоса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новый корабль, который создается для полетов на Международную космическую станцию, будет отличаться от перспективного "Орла" только меньшей заправкой. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"На самом деле будет один и тот же корабль, просто для доставки на МКС у него заправка будет меньше", - отметил Рогозин.

Глава госкорпорации также напомнил, что "Орел" будет многоразовым.

Ранее Рогозин заявлял, что считает необходимым создание нового космического корабля для низких орбит. В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что новый космический корабль будет создаваться в РФ для замены пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов" на базе "Орла".

Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный.

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Рогозин Дмитрий
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Восточный Космодром
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