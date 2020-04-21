Роскосмос заинтересовался экономической составляющей ракет Маска

Глава корпорации Дмитрий Рогозин отметил, что SpaceX тщательно скрывает экономику пусков

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что у госкорпорации в том числе накопились вопросы к основателю SpaceX Илону Маску, на которые тот не собирается отвечать.

"Тема до сих пор спорная, вызывает много вопросов, на которые Илон Маск ответы давать не собирается. В том числе и на наш вопрос, каков объем господдержки", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам главы Роскосмоса, российские и американские эксперты считают, что на прибыль можно выйти лишь при десятикратном использовании возвращаемых ступеней. "У компании SpaceX нет таких результатов", - подчеркнул он.

Рогозин отметил, что SpaceX тщательно скрывает экономику пусков по понятным причинам. "При пуске с возвратом ступени половина топлива уходит на то, чтобы вернуть эту ступень на Землю. То есть реально ракета, которая может вывести больше 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше", - уточнил гендиректор госкорпорации.

Глава Роскосмоса пояснил, что остальную нагрузку "съедает сама ракета на обратную дорогу". К тому же, добавил Рогозин, уходят средства на авионику, программное обеспечение, источники питания, сенсоры, электронику, опорные стойки, гидравлические и электромеханические системы и другие системы.

"Это красивая инженерная идея, она нам всем нравится, но пока она является ширмой, прикрывающей американский демпинг на рынке пусковых услуг и грубую попытку выдавить с него иных конкурентов", - сказал Рогозин, подчеркнув, что Роскосмос уступать не будет.