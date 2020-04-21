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Рогозин рассчитывает на начало финансирования создания ракеты сверхтяжелого класса в 2021 году

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Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассчитывает, что правительство с 2021 года начнет финансирование программы по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

"Крайне важно, чтобы с 2021-го года началось финансирование программы создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Его ведь не сделаешь за 2-3 года, надо начинать сейчас. По сути дела, мы уже приступили к этой работе", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что в следующем году необходимо начать работу над строительством третьей очереди космодрома Восточный.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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