Рогозин рассчитывает на начало финансирования создания ракеты сверхтяжелого класса в 2021 году

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассчитывает, что правительство с 2021 года начнет финансирование программы по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

"Крайне важно, чтобы с 2021-го года началось финансирование программы создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Его ведь не сделаешь за 2-3 года, надо начинать сейчас. По сути дела, мы уже приступили к этой работе", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что в следующем году необходимо начать работу над строительством третьей очереди космодрома Восточный.