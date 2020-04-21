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ТАСС

В Роскосмосе снизили стоимость пусковых услуг почти на 40%, несмотря на санкции

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Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур.
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС

По словам Дмитрия Рогозина, наведение порядка в отрасли позволило остаться конкурентоспособными

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Роскосмос сохранил привлекательность пусковых услуг для иностранных клиентов, снизив цены на 39%, несмотря на санкции. Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" в воскресенье.

"Мы пошли на беспрецедентный шаг и добились снижения на 39% стоимости наших пусков. На фоне санкций нам удалось проявить максимальную гибкость и сохранить привлекательность наших пусковых услуг для иностранных клиентов, которые хотели бы запускать свои космические аппараты именно на русских, на российских ракетах", - сказал Рогозин.

По его словам, дать такой ответ конкурентам позволило создание единой государственной корпорации "Роскосмос" (в 2015 году - прим. ТАСС) и наведение порядка в отрасли.

По его словам, вся стратегия Роскосмоса и его предприятий сводится к борьбе за эффективность и надежность. "К этому относится и борьба с издержками, с непроизводственными расходами, и избавление отрасли от избыточного управленческого персонала. Такой "технологический фитнес" позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке пусковых услуг и всей космической деятельности", - пояснил глава Роскосмоса.

Он отметил, что также около пяти лет назад начался передел рынка. По словам главы корпорации, когда-то предприятия Роскосмоса доминировали на этом рынке, цена за пуск "Протонов" доходила до 100 миллионов долларов. "Потом стали появляться агрессивные конкуренты. За их спинами стали мощные силы, в частности в Соединенных Штатах это и Пентагон, и другие государственные заказчики. Для внутренних пусков в интересах государства они оплачивают им пусковую кампанию по ценам в три-четыре раза дороже цены, предъявляемой на рынке. Это и есть классический демпинг, без стеснения реализуемый США в космической сфере", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о конкуренции со SpaceX.

"Собственно, они особо и не скрывают, что борются с Роскосмосом и европейскими компаниями", - добавил глава госкорпорации.

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Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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