Рогозин заявил, что "Протоны" с бракованными запчастями доработают в течение года

Глава Роскосмоса подчеркнул, что доработка не скажется на пусковой кампании

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Доработка ракет-носителей "Протон", в которых ранее были обнаружены бракованные запчасти, пройдет в 2020 году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда" в воскресенье.

"Доработка ракет "Протон" пройдет в течение этого года. Она не скажется на пусковой кампании", - сказал Рогозин.

По словам главы госкопрорации, только один пуск придется перенести на четыре месяца, однако это "будет оправданно с точки зрения обеспечения безопасности и здоровья нашего персонала на Байконуре во время пандемии".

Гендиректор Роскосмоса также уточнил, что брак был допущен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015-2016 годах.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Позже предприятие-изготовитель спутников сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за брака в ракете-носителе "Протон-М".

Позже СМИ сообщили, что еще на двух ракетах "Протон" обнаружен такой же брак.