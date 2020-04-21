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ТАСС

Рогозин заявил, что "Протоны" с бракованными запчастями доработают в течение года

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Ракета-носитель "Протон"
Ракета-носитель "Протон".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Глава Роскосмоса подчеркнул, что доработка не скажется на пусковой кампании

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Доработка ракет-носителей "Протон", в которых ранее были обнаружены бракованные запчасти, пройдет в 2020 году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда" в воскресенье.

"Доработка ракет "Протон" пройдет в течение этого года. Она не скажется на пусковой кампании", - сказал Рогозин.

По словам главы госкопрорации, только один пуск придется перенести на четыре месяца, однако это "будет оправданно с точки зрения обеспечения безопасности и здоровья нашего персонала на Байконуре во время пандемии".

Гендиректор Роскосмоса также уточнил, что брак был допущен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015-2016 годах.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Позже предприятие-изготовитель спутников сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за брака в ракете-носителе "Протон-М".

Позже СМИ сообщили, что еще на двух ракетах "Протон" обнаружен такой же брак.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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Проекты
2020-й год
Байконур
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