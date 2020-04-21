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Интерфакс-АВН

10 пусков российских космических ракет оказались под угрозой срыва из-за банкротства OneWeb

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Д.Рогозин
Д.Рогозин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Десять пусков российских космических ракет, находятся под угрозой срыва из-за банкротства компании OneWeb, с ней ведутся переговоры, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин"

"Сейчас мы получили информацию, что компания OneWeb в этой ситуации экономического тотального кризиса, она находится в банкротном состоянии. Поэтому мы пока не понимаем, сможем ли мы осуществить еще десять пусков в интересах этой компании", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"У нас четыре ракеты, четыре разгонных блока находятся на Восточном. Столько же ракет - на Байконуре. Мы ведем сейчас переговоры с этой компанией и с ее партнером "Арианспейс", это французский партнер, который является заказчиком наших пусков в интересах OneWeb", - добавил глава "Роскосмоса".

"К сожалению, сокращение количества пусков негативно скажется на экономике наших ракетных фирм и пусковой кампании в целом", - подчеркнул он.

Рогозин также отметил, что "деградация пусковой компании идет не только у нас, во всем мире, она происходит потому, что мировая космическая промышленность стоит".

Ранее глава "Роскосмоса" на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что из-за распространения коронавируса и банкротства компании OneWeb девять из 33 запланированных на 2020 год пусков российских космических ракет рискуют быть сорванными.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании OneWeb в зоне риска, по нашей оценке, оказались, как минимум, девять запусков", - сказал Рогозин 10 апреля на совещании по вопросам космической отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как напомнил Рогозин, "запуск аппарата ExoMars уже перенесен на 2022 год".

Всего, по словам главы "Роскосмоса", на 2020 год запланировано 33 пуска космических ракет.

27 марта в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что программа запусков в 2020 году может быть скорректирована в связи с остановкой производства спутников в Европе на фоне коронавируса.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

30 марта компания OneWeb объявила о банкротстве.

1 апреля Рогозин сообщил в Twitter, что "Роскосмос" еще не обсуждал дальнейшие перспективы соглашения с Arianespace по запуску спутников связи OneWeb.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Франция
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
Союз-2 РН
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