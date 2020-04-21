Рогозин пообещал превосходящие SpaceX по эффективности многоразовые ракеты

Россия построит более эффективные многоразовые ракеты, чем это удалось сделать американской компании SpaceX Илона Маска. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«В наших перспективных ракетах мы будем рассматривать возможность многократного использования ракетных блоков, но сделаем это на иных, чем SpaceX, технологиях, которые действительно обеспечат экономическую эффективность такого рода пусков — без всяких толстосумов, демпингующих ракетную отрасль», — подчеркнул Рогозин.

В первую очередь, по его словам, нужно перейти на метановые двигатели, которые могут многократно использоваться без переборки и очистки. Сейчас в России уже заложено две работы, одна из них — проект Фонда перспективных исследований и ЦНИИмаша, она получила название «Крыло-СВ».

«Специально для этих целей сейчас создается опытное конструкторское бюро имени выдающегося советского авиаконструктора Роберта Бартини, куда мы набираем талантливых молодых инженеров. Они будут готовить демонстратор ракеты в легком классе. С учетом нашей географической специфики садиться ступень должна по-самолетному, а не «вертикальной свечкой», как у Falcon (серия ракет-носителей, разработанных американской компанией SpaceX. — Ред.)», — рассказал Рогозин.

В случае эффективности «самолетного варианта» возвращения будет построена ракета среднего класса. И если «всё оправдает себя и с инженерной, и с экономической точек зрения, то тогда действительно ракета среднего класса, которая придет на замену «Союзу-2», будет многоразовой», заключил глава «Роскосмоса».

Рогозин добавил, что SpaceX применяет в своих ракетах кислород-керосиновые двигатели, которые после пуска необходимо очищать. Кроме того, для тестирования двигателей и самой возвращаемой ступени на предмет дальнейшего использования требуются затратные тесты.

«Это (многоразовые ракеты. — Ред.), она нам всем нравится, но пока она является ширмой, прикрывающей американский демпинг на рынке пусковых услуг и грубую попытку выдавить с него иных конкурентов. Но мы им не уступим. Наши ракеты эффективные. У них высочайшая степень надежности, у них прекрасная наработанная сотнями пусков статистика. А от добра добра не ищут», — цитирует его сайт kp.ru.

Ранее в апреле глава «Роскосмоса» резко ответил на высказывание Маска об отсутствии у России многоразовых ракет. В своем Twitter он написал, что все указания по решению проблем ракетно-космической области получены во время совещания с президентом России. «В указаниях из Вашингтона «Роскосмос» не нуждается», — отметил Рогозин.