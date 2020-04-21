Секреты С-350 "Витязь" показали на видео

Работу новейшей российской ЗРС-350 "Витязь" показали на видео.

В программе "Приемка" на телеканале "Звезда" рассказали о том, как готовят боевые расчеты для ЗРК С-350 в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине. Именно здесь сейчас находится единственный в России "Витязь".

В комплекс входит машина боевого управления (МБУ), пассивный радиолокатор, две пусковых установки (ПУ), многофункциональный радар и всевысотный обнаружитель.

Дивизион С-350 насчитывает 9 человек. На развертывание ЗРС уходит всего 5 минут. Причем, никому из военнослужащих для этого не надо проводить какие-то манипуляции на улице. Всеми процессами они управляют из машин.

Это только в программе техника стоит бок о бок. В бою, в случае необходимости, ПУ могут удаляться от пункта боевого управления на 5 километров, а мнгофонукциональный локатор на 2 километра.

Этот радар, вращающейся с головокружительной скоростью, может обнаруживать цели на расстоянии до 300 километров. Каждая машина способна сопровождать 8 целей и наводить на них до 16 ракет.

Работает РЛС в очень точном сантиметровом диапазоне, что позволяет ему видеть малогабаритные крылатые ракеты.

Ей помогает пассивный радар. Он напоминает высотный кран. Его выдвижная антенна умеет улавливать сигналы помех и определять их источник.

Если во время атаки противник попытается сбить с цели ЗРК "Витязь", то радар подскажет, где находится помехопостановщик и он будет уничтожен.

В сюжете впервые показали изнутри машину боевого управления. Это "мозг" всей ЗРС. Как отметил ведущий, в ней гораздо просторней чем, в командном пункте С-400.

В боевой расчет МБУ входит три человека. За центральным монитором находится командир зенитно-ракетного дивизиона. Справа сидит оператор управления, отвечающий за работу многофункциональных локаторов. Слева - оператор пуска, управляющий ПУ.

В момент съемок они отрабатывали отражение массированного удара ("звездного налета"). Это когда противник атакует сразу со всех направлений. Операторам пришлось отслеживать сразу 24 условные цели. Это были "самолеты", летящие на высоте 5 километров, типа F-16. Электронные пуски прошли успешно. Все цели были уничтожены.

Любопытно, что если самолету с помощью маневра удается уклониться от первой ракеты, то он гарантировано попадет под повторный обстрел. Причем, ЗРС уничтожает уцелевших автоматически и сама выбирает нужное для этого количество ракет.

От момента обнаружения самолета и до его уничтожения в среднем проходит 20 секунд.

Оснащен командный пункт и системой связи с С-400 и Панцирь-С1.

Это одно из главных достоинств "Витязя". Он умеет объединять в сеть несколько видов ЗРК разной дальности, создавая эшелонированную защиту.

Олег Корякин (Казань)