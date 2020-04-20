МИД назвал необходимое условие для диалога с США по гиперзвуку

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал условие, необходимое для диалога с США по новым российских системам гиперзвукового оружия.

"Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют "экзотическими", то мы и от разговора по ним не уходим. Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств. Наоборот: условием нашего согласия на начало разговора, неотменимым и жестким условием начала разговора по этим системам является согласие США вести предметный разговор по тем их американским программам и проектам, которые вызывают у нас озабоченность", – заявил Рябков РИА Новости.

Он отметил, что речь идет о создании глобальной системы ПРО, перспектив появления оружия в космосе, программе молниеносного или быстрого глобального удара и множества других тем.

По словам Рябкова, Россия не может игнорировать программы и направления работы американских военных, так как они являются "дестабилизирующими" в стратегической сфере.

Также замглавы МИД добавил, что диалог с США по этой теме может быть только комплексным. "Это альфа и омега нашего подхода вообще к работе в сфере контроля над вооружениями", подчеркнул он.

Напомним, что в 2019 году в рамках ДСНВ для США был проведен показ ракетоносителя с планирующим блоком "Авангард". По словам Рябкова, если действующий ДСНВ останется в силе "в течение каких-то нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то, наверное, будет оправдано говорить, что эта система будет введена в рамки этого договора".

Ранее радио Sputnik сообщило, что турецкие СМИ рассказали о перехвате "Триумфом" гиперзвуковой мишени.