Военный политолог: диалог по оружию возможен только на равных

МИД РФ назвал условие для обсуждения с США новых российских гиперзвуковых систем. Пойдет ли на него Вашингтон, предположил в эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов.

Диалога с США по новым российским системам гиперзвукового оружия не может быть без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку и другим программам, которые крайне дестабилизируют стратегическую сферу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что в 2019 году в рамках ДСНВ американской стороне показали ракетоноситель с планирующим блоком "Авангард". И если действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений останется в силе "в течение каких-то нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то, наверное, будет оправдано говорить, что эта система будет введена в рамки этого договора", – добавил Рябков.

"Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют "экзотическими", то мы и от разговора по ним не уходим. Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств. Наоборот: условием нашего согласия на начало разговора, неотменимым и жестким условием начала разговора по этим системам является согласие США вести предметный разговор по тем их американским программам и проектам, которые вызывают у нас озабоченность", – заявил замглавы российского МИД.

Он пояснил, что это касается создания глобальной системы ПРО, перспектив появления оружия в космосе, программы молниеносного или быстрого глобального удара, "серии вопросов, относящихся к американскому гиперзвуку, который тоже на подходе, и множества других тем".

Но американцы на такой всеобъемлющий диалог вряд ли пойдут, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

"Американцы на такой диалог не пойдут. Пока они не отменят санкции, пока не изменится отношение политической элиты США, никакой диалог невозможен. К тому же, американцы всегда по привычке требуют каких-то уступок, первых шагов. То есть американская дипломатия всегда пытается перехитрить, добиться для себя какого-то превосходства. Переговоры нужно вести на равных, для этого США должны признать, что мы также являемся крупным мировым политическим игроком, и признать наши равные права как сверхдержавы. Пока идет необъявленная война против России, никакой диалог по оружию невозможен", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.