"Пробьет дыру в авианосце". Американское СМИ оценило российские "Цирконы"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" представляют серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки, пишет National Interest.

Американское издание в первую очередь отмечает скоростные свойства этого оружия. "Цирконы" способы развивать скорость в пять Махов (в пять раз выше скорости звука. — Прим. ред.). По этому показателю они будут превосходить другие современные отечественные противокорабельные ракеты "Оникс". При этом российские военные обещают, что скорость "Цирконов" вовсе составит девять Махов.

"Полет со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце", — подчеркивает автор статьи.

Издание напоминает, что от гиперзвуковых вооружений крайне сложно защититься из-за их маневренности.

"Это все равно что стрелять пулей в пулю", — говорится в публикации.

National Interest также указывает, что "Цирконами" будут оснащать другое российское новейшее оружие — подводные лодки проекта "Ясень". Ранее издание окрестило эти корабли "самой грозной субмариной" для американского флота. Эти подлодки могут находиться под водой незамеченными несколько месяцев. Комбинацию "Циркона" и подлодок проекта "Ясень" автор статьи называет "тихой убийцей".

"Циркон" — гиперзвуковая ракета, дальность которой будет составлять до тысячи километров. Ожидается, что их разместят как на надводных, так и подводных кораблях российского флота.

Подлодки проекта "Ясень" — серия отечественных многоцелевых подлодок четвертого поколения. Головной корабль проекта — АПЛ "Северодвинск" — поступил во флот в 2014-м. Осенью этого года также ожидается принятие на вооружение субмарины "Казань", спроектированной по модернизированному проекту "Ясень-М". В рамках этой серии отечественный флот также должен получить подлодки "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск" и еще два корабля.