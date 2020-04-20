МВД заказало разработку комплекса для идентификации объектов

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел разместило заказ на разработку системы идентификации объектов, соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Согласно контрактной документации, опытно-конструкторская работа называется "разработка комплекса специальных технических средств для идентификации объектов", шифр "Круг". Стоимость выполнения работ составит 46,3 млн рублей.

Учитывая, что контракт заключается в рамках гособоронзаказа, подробной информации о технических характеристиках будущего комплекса техсредств в документах закупки не представлено. В настоящее время идет сбор заявок на участие в конкурсе, окончание этого этапа запланировано на 12 мая.