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РИА Новости

МВД заказало разработку комплекса для идентификации объектов

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Здание МВД РФ
Здание МВД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел разместило заказ на разработку системы идентификации объектов, соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Согласно контрактной документации, опытно-конструкторская работа называется "разработка комплекса специальных технических средств для идентификации объектов", шифр "Круг". Стоимость выполнения работ составит 46,3 млн рублей.

Учитывая, что контракт заключается в рамках гособоронзаказа, подробной информации о технических характеристиках будущего комплекса техсредств в документах закупки не представлено. В настоящее время идет сбор заявок на участие в конкурсе, окончание этого этапа запланировано на 12 мая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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