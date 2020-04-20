В Минобороны оценили уровень подготовки российских специалистов ПВО

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уровень подготовки специалистов ПВО стран НАТО ниже, чем у российских военнослужащих, сообщил начальник цикла учебного центра военной академии ВКО им. маршала СССР Г.К. Жукова Михаил Захаров.

"На этих же тренажерах они учились вести противовоздушный бой и оценивать возможности своих комплексов. Уровень подготовки отличается очень сильно - наш офицер может в любое время сесть за любое рабочее место и выполнить боевую задачу. Натовская школа не подразумевает взаимозаменяемости, и каждый военнослужащий выполняет только задачу, на которую обучен", - сказал Захаров в интервью телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос, об уровне турецких специалистов, которые проходили обучение в российском центре.

Турецкие специалисты проходили обучение для работы на российских системах С-400, которые Россия поставила Турции в рамках подписанного контракта.

Поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил президент Турции, страна планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.