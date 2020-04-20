Иран пригрозил США "решительным ответом" на действия в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), комментируя эпизод с американскими кораблями в Персидском заливе, заявили, что Иран даст "решительный ответ" на любую ошибку США в заливе, приводит заявление КСИР агентство Tasnim.

ВМС КСИР в своем заявлении подтвердили, что 15 апреля в Персидском заливе произошел инцидент с кораблями США, однако опровергли его детали, указав, что именно США вели провокационные и опасные действия, а версию американцев об инциденте охарактеризовали как рассказ "в голливудском стиле".

"Мы советуем американцам соблюдать международные правила и морские протоколы в Персидском заливе и Оманском заливе и воздерживаться от любых авантюр и ложных сообщений. ВМС КСИР и вооруженные силы Ирана считает красной чертой действия иностранных сил в регионе, угрожающих национальной безопасности, и на любой просчет дадут решительный ответ", - говорится в заявлении КСИР.

Корпус стражей исламской революции также сообщил об опасном поведении и непрофессиональных действиях американского флота 6 и 7 апреля, перехвативших иранский корабль, указав, что после этих эпизодов принял решение нарастить патрулирование Персидского залива.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.

В ответ на это сообщение, министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что присутствие США подрывает безопасность региона.