Россия планирует производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Российские предприятия до конца апреля начнут производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Защитные костюмы необходимы медикам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами.
Министр пояснил, что отечественные предприятия раньше производили только радиационно-стойкие костюмы, а также костюмы для химических производств. По данным, озвученным главой Минпромторга 7 апреля, дефицит защитных костюмов в российских регионах на фоне пандемии коронавируса достигал 300 тысяч единиц.
Помимо отечественного производства, Россия закупает костюмы в Китае. Так, по словам министра, до конца месяца Китай поставит 1,6 миллиона защитных костюмов, еще 300 тысяч костюмов уже отгружено.