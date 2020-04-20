Россия планирует производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Российские предприятия до конца апреля начнут производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Защитные костюмы необходимы медикам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами.

"Мы рассчитываем выйти к концу месяца, "ЗдравМедТех" должна выйти на производство вместе с другими коллегами легпрома на 25 тысяч единиц в сутки. Но этого мало", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Министр пояснил, что отечественные предприятия раньше производили только радиационно-стойкие костюмы, а также костюмы для химических производств. По данным, озвученным главой Минпромторга 7 апреля, дефицит защитных костюмов в российских регионах на фоне пандемии коронавируса достигал 300 тысяч единиц.

Помимо отечественного производства, Россия закупает костюмы в Китае. Так, по словам министра, до конца месяца Китай поставит 1,6 миллиона защитных костюмов, еще 300 тысяч костюмов уже отгружено.