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РИА Новости

Первые поставки серийных Aurus начнутся в марте 2021 года

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Подготовка к серийному производству представительских автомобилей Aurus на заводе "Форд Соллерс Елабуга" в Татарстане
Подготовка к серийному производству представительских автомобилей Aurus на заводе "Форд Соллерс Елабуга" в Татарстане.
Источник изображения: © Фото : Министерство промышленности и торговли РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам начнутся в марте 2021 года, когда стартует производство в Алабуге, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Со следующего года, когда как раз вот в Алабуге – та зона, которую мы открывали с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), на одном из предприятий, которое сегодня имеет свободные производственные мощности, мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам", - сказал министр в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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