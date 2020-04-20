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Российская газета

Танк Т-14 "Армата" испытали в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике. Серийные поставки машины в войска начнутся в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- В Сирию танки отправили, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. В САР, как вы понимаете, именно такие испытания, - рассказал Мантуров в эфире "Вестей". Он отметил, что тесты в боевой обстановке помогут сформировать окончательный облик танка, который будет поставляться в российскую армию.

Поставки начнутся уже в следующем году.

- Т-14 дорогой танк. Высокая цена обусловлена не только передовой конструкцией, но и циклом дополнительных испытаний, модернизации. По мере увеличения объемов производства стоимость "Арматы", конечно, будет снижаться, - заявил министр.

После начала отгрузки новых машин в армию России Т-14 будет поставляться и на экспорт.

- При получении паспорта экспортного облика мы начнем работать с иностранными заказчиками. Интерес к машине есть - несмотря на то, что мы пока не можем предоставить иностранным партнерам всю документацию, - заметил глава Минпромторга.

Т-14 "Армата" - первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Главной его особенностью является безлюдная башня - экипаж из трех человек находится в изолированной бронекапсуле в передней части машины. Танк вобрал в себя самые передовые разработки как в области защиты, так и нападения.


Антон Валагин

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Мантуров Денис
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