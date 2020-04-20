Иран призвал США воздерживаться от провокаций в Персидском заливе

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана, заявили в ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Мы рекомендуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском заливе и Оманском проливе, а также воздерживаться от любых авантюрных действий, ложной и фальшивой информации", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении.

"Военно-морские силы КСИР и мощные вооруженные силы Исламской Республики Иран рассматривают опасные действия иностранцев в регионе как угрозу национальной безопасности, (. . .) любая ошибка в расчетах с их стороны получит решительный ответ", - подчеркнули в ВМС.