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Интерфакс-АВН

Иран призвал США воздерживаться от провокаций в Персидском заливе

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Истребитель ВМС США взлетает с палубы авианосца США "Дуайта Д. Эйзенхауэра" в Персидском заливе
Истребитель ВМС США взлетает с палубы авианосца США "Дуайта Д. Эйзенхауэра" в Персидском заливе.
Источник изображения: © AP Photo, Petr David Josek

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана, заявили в ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Мы рекомендуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском заливе и Оманском проливе, а также воздерживаться от любых авантюрных действий, ложной и фальшивой информации", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении.

"Военно-морские силы КСИР и мощные вооруженные силы Исламской Республики Иран рассматривают опасные действия иностранцев в регионе как угрозу национальной безопасности, (. . .) любая ошибка в расчетах с их стороны получит решительный ответ", - подчеркнули в ВМС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Оман
США
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