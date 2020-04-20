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WarSpot

Космический буксир показал себя в деле

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Источник изображения: warspot.ru

США освоили технологию продления срока службы космических спутников. Вчера, 18 апреля, портал c4isrnet.com сообщил о том, что миссия MEV-1 показала полный успех, и теперь компания SpaceLogistics начала сотрудничество с Агентством перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США.

В феврале текущего года спутник Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) провёл успешную стыковку с аппаратом Intelsat 901 (IS-901). У последнего заканчивалось топливо, и он совершил сход с орбиты на так называемое «орбитальное кладбище». Вчера стало известно о том, что MEV-1, используясь в качестве буксира, вернул Intelsat 901 на рабочую орбиту, и тот приступил к работе в обычном режиме.

Визуализация работы спутника MEV-1

Таким образом, компания SpaceLogistics (дочернее предприятие корпорации Northrop Grumman) впервые провела стыковку двух коммерческих спутников в космосе и доказала возможность продления срока их службы после исчерпания топлива. Теперь же SpaceLogistics приступила к работе с DARPA и NASA в рамках программы по созданию «орбитальных станций обслуживания».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
sm-3
Компании
DARPA
NASA
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