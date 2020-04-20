Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО

Видео: Fighterbomber / YouTube

Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО. Снятое из кабины видео опубликовано 18 апреля на YouTube-канале Fighterbomber, внимание на него обратила «Российская газета».

МиГ-31, сопровождавший ракетоносец Ту-95МС в международном воздушном пространстве, приблизился к подлетевшему к ним F-16. Российский пилот несколько раз помахал летчику рукой и показал большой палец, по-видимому, в знак одобрения. Затем F-16, судя по кадрам, ушел в сторону.

Где и когда было снято видео встречи в небе, не уточняется.