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Заражения коронавирусом в Вооруженных Силах России

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Как пишет газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "46 курсантов и сотрудников военных училищ заражены коронавирусом. Военные разных стран мира крайне неохотно признают случаи таких заболеваний", Министерство обороны России сообщило 17 апреля, что у 31 воспитанника Нахимовских училищ в Москве обнаружен коронавирус, их состояние нормальное. Согласно сообщению, они не принимали в тренировках к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые были прекращены по решению президента Владимира Путина, объявленного 16 апреля. Ранее 16 апреля департамент информации Минобороны сообщил, что коронавирусная инфекция обнаружена у 14 курсантов и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военно-инженерного училища. 14 апреля "Коммерсант" сообщил, что по состоянию на 30 марта коронавирусная инфекция была установлена у трех военнослужащих Минобороны.

(с) Кирилл Кухмарь / ТАСС

По словам источника, близкого к Минобороны и источника в Вооруженных силах, в параде 9 мая должна была участвовать сводная "коробка" (формация, проходящая парадным строем - "Ведомости") нахимовцев из нескольких Нахимовских училищ, большая часть из них - из училища в Петербурге. Они, по словам источника в Вооруженных силах, действительно не успели принять участие в общих тренировках парада, в которых участвовали более 12 000 пеших военнослужащих. Департамент информации министерства обороны не ответил на запрос "Ведомостей" о подготовке к параду и общем количестве военнослужащих, у которых обнаружена коронавирусная инфекция.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаила Барабанова, военные во всем мире стараются скрыть информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией военнослужащих, и это касается даже таких наиболее открытых армий, как американская, британская или французская. При этом на публику с какими-то деталями всплывают только самые вопиющие случаи, такие, как массовое заражение экипажей атомных авианосцев - американского Theodor Roosvelt и французского Charles de Gaulle, говорит Барабанов. Нидерландская дизельная подлодка Dolfijn вернулась на базу после учений в Северном море с 15 больными на борту, сообщило 31 марта нидерландское издание DutchNews.nl. Норвежское издание BaretsObserver сообщило 29 марта, что экипаж российской атомной подлодки "Орел" был отправлен на карантин из-за подозрений в коронавирусной инфекции перед выходом в море, Минобороны России эту информацию не подтверждало.

По словам источника, близкого к Минобороны, такая закрытость вызвана очевидной причиной - информация о заболевших может дать представление о падении боеспособности. Однако сами факты заболеваний в гарнизонах, если это важно для карантинных мероприятий, скрывать не стоит, также нельзя скрывать информацию о заболеваниях коронавирусной инфекцией среди курсантов военных училищ, и тем более среди суворовцев и нахимовцев, последние не являются военнослужащими, говорит собеседник "Ведомостей".

Призыв на срочную службу в Вооруженные силы России не отменен, указ о призыве подписан президентом 31 марта, но сами мероприятия по призыву отложены до конца мая, сообщило на прошлой неделе Минобороны России. Сотрудники военкоматов при этом направлены на удаленную работу, и сами призывники не приглашаются для прохождения призывных комиссий.

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