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Первый полет учебно-боевого самолета Embraer A-29 (EMB-314) Super Tucano для ВВС Нигерии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый полет учебно-боевого самолета Embraer A-29 (EMB-314) Super Tucano для ВВС Нигерии

Фото (с) Embraer.com

16 апреля 2020 года на совместном предприятии Sierra Nevada и Embraer в Джэксонвилле (штат Флорида) совершил свой перый полет турбовинтовой легкий штурмовик (учебно-боевой самолет) Embraer A-29 (EMB-314) Super Tucano, построенный для ВВС Нигерии.

Поставка самолетов для Нигерии осуществляется по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) министерства обороны США.

Cо стороны bmpd напомним, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в августе 2017 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Нигерии по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 турбовинтовых легких штурмовиков (учебно-боевых самолетов) Embraer A-29 (EMB-314) Super Tucano.

Предполагаемая стоимость поставки должна была составить 593 млн долл, включая стоимость вооружения (неуказываемого), наземного оборудования, запасных частей, технической поддержки и обучения. Генеральным подрядчиком поставки выступает компания Sierra Nevada Corporation по той же схеме, по которой осуществлялась поставка США этих самолетов в счет американского финансирования Афганистану и Ливану - со сборкой их из машинокомплектов на совместном предприятии Sierra Nevada и Embraer в Джэксонвилле (штат Флорида), где теперь первый Super Tucano для Нигерии и совершил первый полет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
Нигерия
США
Продукция
EMB-314
Компании
Embraer
SNC
Проекты
2020-й год
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