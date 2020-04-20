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Российская газета

Видео: МиГ-31 помахал F-16, тот на всякий случай отошел

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В Сети появилось видео, снятое из кабины высотного перехватчика ВКС России МиГ-31. Истребитель сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС во время полета в международном воздушном пространстве. На каком-то этапе полета к группе присоединился истребитель F-16 НАТО.

МиГ немедленно приблизился к иностранному самолету, российский пилот дружески поприветствовал коллегу, помахав ему рукой и показав большой палец. Тот на всякий случай отвернул.

- МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски, - написал в комментарии опубликовавший видео FighterBomber.

- Классно, подлетел играючи, как к стоячему, - восхитился зритель с ником Gagik Okroyan.

МиГ-31 - один из самых быстрых самолетов на планете. Предназначенный для перехвата стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, он может разгоняться до 2500 километров в час. Максимальная скорость F-16 на 400 км/ч меньше.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
МиГ-31
Ту-95
Проекты
NATO
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