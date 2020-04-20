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Российская газета

Ракетный крейсер "Москва" отправят в Средиземное море

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Источник изображения: George Chernilevsky/Wikimedia.org

В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.

- 20 апреля "Москва" встанет в док для восстановления технической готовности. Работы планируется завершить к июлю. Затем экипаж крейсера сдаст курсовые задачи и в августе корабль будет отправлен в дальний поход в Средиземное море, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Крейсер будет выполнять задачи в составе постоянной российской эскадры, добавил другой собеседник агентства. В главкомате ВМФ России отказались комментировать эту информацию.

"Москва" - крейсер проекта 1164 "Атлант", вооруженный противокорабельными ракетами П-1000 "Вулкан". Подобно "Гранитам", крылатые ракеты "Вулкан" атакуют вражескую эскадру стаей на малой высоте, ниже поля зрения зенитных радаров, автоматически идентифицируя и распределяя цели.

В 90-е годы корабль, на модернизацию которого не было денег, едва не списали. Шефство над крейсером взяло правительство Москвы. Корабль участвовал в вооруженном конфликте с Грузией, а в 2015-2016 годах уже возглавлял средиземноморскую эскадру ВМФ России, после этого крейсеру был вручен орден Нахимова. В российском флоте служат еще два однотипных корабля: "Маршал Устинов" на Северном флоте, "Варяг" - флагман Тихоокеанского. Четвертый построенный "Атлант" 30 лет ржавеет у стенки Николаевского завода под именем "Украина".


Антон Валагин

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Страны
Грузия
Россия
Украина
Проекты
1164 Атлант
СФ
ЧФ
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