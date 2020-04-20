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Российская газета

В Ленобласти летчики отработали "афганский заход" на посадку

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали маневр "градиент" - разновидность захода на посадку.

Суть данного пилотирования в том, что снижение самолета происходит на подлете к аэродрому с высоты около четырех километров, сообщает пресс-служба ЗВО. Заход они осуществляют по спирали на втором круге с максимальным градиентом снижения. Транспортный самолет при этом теряет высоту в границах ограниченной территории и старается не входить в районы применения переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Это довольно сложное пилотирование, ведь нужно своевременно вывести самолет на нормальную траекторию полета - глиссаду снижения, чтобы не столкнуться с землей. Как отметил штурман самолета Ан-12 подполковник Сергей Бугаев, этот маневр летчики выполняют только в ручном режиме, он требует максимальной сосредоточенности.

Впервые данный маневр - снижение с максимальным градиентом для ухода от переносных зенитных ракетных комплексов противника - применили в ходе Афганской войны. Он получил название "Афганский заход на посадку на транспортных самолетах".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Продукция
Ан-12
Ан-26
Компании
Градиент
Минoбороны РФ
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