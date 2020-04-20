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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил о круглосуточной работе производителей ИВЛ

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Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппарат для искусственной вентиляции легких.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Объемы производства увеличены в 10 раз - до 3 тыс. единиц в месяц. ГОЗ будет исполнен за 2-3 месяца

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный заказ на аппараты искусственной вентиляции легких будет исполнен за 2-3 месяца, предприятия работают круглосуточно, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Мы рассчитываем выполнить заказ в течение двух-трех месяцев. Для этого предприятия, задействованные в выпуске данной продукции, переведены на круглосуточный режим работы, без выходных. Сроки поставки и отгрузки контролируются Минпромторгом РФ", - заявили в пресс-службе "Ростеха" в воскресенье.

Там напомнили, что в соответствии с распоряжением правительства концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) поставит государству более 6700 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Понимая острую необходимостью медицинских учреждений в этом оборудовании, мы в 10 раз увеличили объемы производства - до 3 тысяч единиц в месяц... В первую очередь оборудование будет направляться в регионы, где складывается наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка", - заявили в Ростехе

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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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