Vermont: первая «Вирджиния» 4-го поколения

Американский флот пополнился новой атомной подлодкой. Вчера, 18 апреля, портал upi.com сообщил о том, что компания General Dynamics Electric Boat передала ВМС США 19-ю субмарину типа Virginia.

Подлодка Vermont (SSN 792) стала первой субмариной 4-го поколения (Block IV). Если субмарины предыдущих поколений рассчитаны на 33 года службы, в течение которых должны будут совершить 14 боевых развёртываний с перерывами на 4 периода технического обслуживания, то представители Block IV будут нуждаться только в трёх ТО, и смогут совершить 15 развёртываний.

Субмарина Vermont (SSN 792) на испытаниях Источник изображения: upi.com

Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подлодками на больших глубинах (до 500 м), а также для действий в прибрежной зоне. «Вирджинии» могут вести разведку, доставлять к побережью подразделения специального назначения, осуществлять постановку помех и подводное минирование, а также выполнять другие виды подводных работ (в частности, поисково-спасательные). Подлодка оснащена пусковыми установками для крылатых ракет Tomahawk и торпедными аппаратами. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

Длина подлодок типа Virginia составляет 114,9 м, ширина — 10,3 м, водоизмещение — 7800 т. Максимальная глубина погружения превышает 500 м. Атомный реактор S9G, рассчитанный на 33 года беспрерывной работы, вырабатывает достаточно энергии, чтобы водомётный движитель развивал скорость в 25 узлов (46 км/ч). Каждая последующая модификация субмарин имеет незначительные отличия в компоновке, вооружении и составе экипажа.