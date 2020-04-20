Ростех заявил о разработке модульных «дирижаблей-трансформеров»

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Ростех начал разработку модульных дирижаблей с изменяемой грузоподъемностью. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, демонстрационные образцы будут представлены в 2021 году.

Как пояснили в Ростехе, перспективный дирижабль выполнен в виде полужесткой конструкции, грузоподъемность которого можно регулировать с помощью удлинения оболочки путем добавления модулей, располагающихся между носовым и хвостовым отсеками. Добавление одного модуля позволяет повысить грузоподъемность на 4 тонны. Применение модульной конструкции дирижабля по сравнению с традиционной схемой позволяет повысить рентабельность и снизить расходы на содержание авиапарка.

Заявляется, что данные универсальные дирижабли можно применять для доставки любых грузов, в том числе тяжелых и крупногабаритных, в любые районы, недоступные наземной технике. При этом не требуется создание сложной наземной инфраструктуры. Грузоперевозки, осуществляемые с помощью модульных дирижаблей, особенно актуальны для отдаленных регионов с недостаточной развитой дорожной инфраструктурой.

Дирижабли разработаны в Долгопрудненском конструкторском бюро автоматики (ДКБА), входящем в "Росэлектронику" госкорпорации Ростех.

Демонстрационные образцы модульных дирижабельных транспортных системы обоих типов будут разработаны в 2021 году

- заявил генеральный директор ДКБА