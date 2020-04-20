Польша почти получила шведские подлодки

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Вероятность поступления на вооружение Военно-морских сил Польши двух шведских дизель-электрических подводных лодок значительно возросла. Как сообщил портал defence24.pl, Министерство обороны Швеции направило в парламент запрос на продажу двух ДЭПЛ типа Södermanland.

Как ранее стало известно, шведские военные уже длительное время ведут переговоры с польским Минобороны о продаже 2 дизель-электрических подлодок типа Södermanland. Командование польских ВМС рассчитывает, что приобретение шведских субмарин значительно увеличит боевой потенциал военно-морских сил республики. По планам Польши, подлодки должны поступить поочередно: сначала шведы передадут субмарину HMwMS Östergötland, а затем вторую - HSwMS Södermanland. Данные подлодки должны заменить в польских ВМС устаревшие субмарины типа Kobben, произведённые ещё в 60-е годы.

Подводные лодки типа Södermanland — серия шведских дизель-электрических подводных лодок. В составе ВМС Швеции первоначально находилось четыре субмарины типа Västergötlandsklass, две из которых в 2000—2005 годах прошли радикальную модернизацию, получив удлиненный корпус и ВНЭУ, представляющую собой двигатель Стирлинга. После модернизации они получили обозначение Södermanland - HMwMS Östergötland (введена в строй в 1990 году) и HSwMS Södermanland (введена в строй в 1989 году).

ТТХ субмарин: Водоизмещение подводное - 1500 т, Длина наибольшая (по КВЛ) - 60,5 м, Ширина - 6,1 м, Средняя осадка - 5,6 м. Силовая установка - 2 дизеля Hedemora Diesel V12A/15-Ub, 2 160 л.с, 2 стирлинг-двигателя Kockums v4-275R, 1 гребной вал. Скорость (надводная) - 11 узлов, подводная - 20 узлов, глубина погружения - 300 м, автономность - 45 суток, экипаж - 20 человек, в т.ч. 5 офицеров.

Вооружение: 6 носовых 533-мм торпедных аппарата (12 торпед) и 3 носовых 400-мм торпедных аппарата (6 торпед), мины.