Рогозин заявил о готовности Роскосмоса поставлять в США ракетные двигатели

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Госкорпорация "Роскосмос" готова и далее поставлять в США российские космические двигатели РД-180, а также продолжить сотрудничество с американским альянсом United Launch Alliance (ULA). Об этом заявил Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса заявил, что госкорпорация довольна сотрудничеством с ULA, чьи ракеты Atlas используют российские двигатели РД-180 и предложил главе американской компании посетить Москву для продолжения переговоров по дальнейшим поставкам российских двигателей в США, так как действующий контракт заканчивается в конце 2020 года.

Российские двигатели РД-180, используемые на ракетах семейства Atlas, производит НПО "Энергомаш", входящее в состав Роскосмоса, кроме того, здесь же производятся двигатели Р-181, поставляемые другой американской компании - Orbital ATK. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.

Ранее президент американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал российский двигатель РД-180, использующийся на ракете-носителе Atlas, технологическим чудом.

РД-180 - это технологическое чудо, идеально подходит для полетов Atlas

- заявил он, добавив, что в конце 90-х годов прошлого века правительство США попросило компанию закупать двигатели РД-180 для ракет Atlas, чтобы российские технологии не попали в КНДР и Иран.

На сегодняшний день в США отправлено 116 двигателей, выполнено 89 полетов на ракетах Atlas.