Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями за распространение коронавируса

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю "последствиями" в случае, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку нового коронавируса.

Выступая на брифинге в Белом доме в субботу, американский лидер заявил, что США проводят расследование в отношении появления коронавируса и если будет установлено, что Китай скрывал реальные данные о заболевании, то Пекину грозят "серьезные последствия".

Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование. (...) Если они сознательно допустили это, то должны быть последствия

- заявил Трамп, добавив, что не исключает "случайной ошибки" Пекина.

Зол ли я на Китай? Возможно, да. Но все зависит от того, стало ли это (вспышка коронавируса) ошибкой или было сделано сознательно

- отметил он.

Ранее Трамп выразил сомнение, что представленные Китаем данные о жертвах коронавируса соответствуют действительности, и на самом деле в Китае больше жертв, чем в США. Кроме того, американские СМИ утверждают, что первый заразившийся (нулевой пациент) якобы работал в лаборатории в Ухане.

В администрации Белого дома утверждают, что сведения китайских властей о заболеваемости, смертности от COVID-19, а также о ходе распространения заболевания нереальны. По словам госсекретаря США майка Помпео, Пекину необходимо допустить американских специалистов в лабораторию в Ухане, из которой якобы вышел коронавирус.