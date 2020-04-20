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Деловая газета "Взгляд"

В США оценили способность российских «Цирконов» продырявить авианосец

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Источник изображения: кадр из видео

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота и способны «проделать дыру в авианосце» даже без ядерной боеголовки, сообщает американское издание National Interest.

Американское издание обратило внимание на скорость "Циркона", передает РИА "Новости".

"Полет со скоростью более 5 Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце", – подчеркивает автор статьи.

При этом издание напоминает, что от гиперзвуковых вооружений "крайне сложно" защититься из-за их маневренности. "Это все равно что стрелять пулей в пулю", – говорится в публикации.

Издание также отмечает, что "Цирконами" будут оснащать новейшие российские подводные лодки проекта "Ясень", способные находиться под водой незамеченными несколько месяцев. Комбинацию "Циркона" и подлодок проекта "Ясень" автор статьи называет "тихой убийцей".

Ранее стало известно, когда состоятся первые испытания "Циркона" с АПЛ проекта 885М.

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". После нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" "Циркон" планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Кроме того, на 2020 год запланирована стрельба "Цирконом" с многоцелевой АПЛ проекта 885М "Казань".

Помимо этого, новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая АПЛ проекта 949А ("Антей") "Иркутск".

"Цирконы" также планируется разместить на подлодках пятого поколения "Хаски".

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость "Циркона" составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.



Антон Никитин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
949А Антей
Авианосец
ГЗЛА
пр. 1155
ТОФ
Хаски
Ядерный щит
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