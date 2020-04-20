Работы по эсминцу «Лидер» и фрегатам проекта 22350М приостановлены

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Разработка перспективного атомного эсминца проекта 23560 "Лидер" и усовершенствованного фрегата проекта 22350М приостановлены на неопределенное время из-за отсутствия решения Минобороны. Об этом говорится в годовом отчете Северного ПКБ за 2019 год.

Согласно документу, Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приостановило работы по атомному эсминцу "Лидер" сразу же после окончания эскизного проекта, работы по которому велись в 2015-1016 годах, решение об этом приняло Минобороны еще в 2016 году. В отношении усовершенствованного фрегата проекта 22350М сообщается, что после завершения эскизного проекта в 2019 году, военные никакого решения о дальнейшей работе по проекту не приняли.

При этом оба проекта упоминаются в годовом отчете ПКБ как наиболее перспективные проекты компании.

О том, что проектные работы по перспективному атомному эсминцу для Военно-морского флота России фактически остановлены, сообщалось в феврале этого года. При этом уточнялось, что причиной остановки проекта стало отсутствие средств на проект и перенос его на более поздние сроки. Работы идут в инициативном порядке.

В отношении усовершенствованного фрегата проекта 22350М в декабре прошлого года сообщалось, что техпроект корабля уже готов. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, строительство головного корабля может начаться уже в этом году при условии должного финансирования, однако решения по нему до сих пор не принято.

По имеющейся информации новый фрегат будет нести 48 ракет в шести установках в отличие от фрегатов проекта 22350, несущих 16 ракет и двух модернизированных кораблей, заложенных в апреле 2019 года, рассчитанных на 24 ракеты.