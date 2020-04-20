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Известия.ru

В США рассказали о «головной боли» из-за неуловимых подлодок России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Американский журнал The National Interest оценил невероятно тихую и практически неуловимую российскую подлодку «Северодвинск» класса «Ясень».

17 апреля издание напомнило, что в 2018 году американские ВМС потеряли «Северодвинск» и несколько недель пытались найти российскую субмарину в Атлантическом океане.

«В мирное время потеря подлодки — головная боль. Во время конфликта потерять след смертельно опасно», — пишет автор материала Калеб Ларсон.

Он отмечает, что «Северодвинск», переданная ВМФ в 2013 году, — одна из самых совершенных российских подлодок. При этом субмарина настолько впечатляющая, что контр-адмирал ВМС США Дейв Джонсон даже приобрел ее миниатюрную модель для своего кабинета.

«Северодвинск» может похвастаться самыми современными технологиями. В носовой части у подлодки размещен большой сонарный датчик повышенной чувствительности, торпедные отсеки были перенесены из носа в середину, а корпус выполнен с учетом стелс-технологий, предполагающих использование маломагнитной стали.

Кроме того, подлодка очень тихая и ее практически невозможно обнаружить.

На вооружении у субмарины могут находиться как противокорабельные ракеты «Оникс», так и ядерные боеголовки, а в скором времени она получит и гиперзвуковые «Цирконы».

Последние американские эксперты также очень высоко оценили. По их словам, одна такая ракета может проделать «огромную дыру» в авианосце, а перехватить гиперзвуковые снаряды системы ПРО пока не могут.

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