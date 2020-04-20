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Известия.ru

В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носителя Atlas, Тори Бруно назвал российские двигатели РД-180 технологическим чудом.

Бруно высоко оценил РД-180 в ответ на комментарий главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter.

На своей странице руководитель российской госкорпорации выразил недоумение из-за сказанных ранее слов Бруно о том, что США в конце холодной войны решили закупать двигатели, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

«Странное объяснение. Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надежные в своем классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, «чтобы они не достались иранцам и севкорейцам», — написал Рогозин.

В ответ Бруно отметил, что двигатели РД-180 настоящее технологическое чудо и они идеально подходят для полетов Atlas.

США c 1997 года используют в своих ракетах российские двигатели. Попытки создать собственные аналоги пока терпят крах.

С 2019 по 2020 год американские ВВС получат еще девять двигателей, несмотря на попытки конгресса в 2015 году запретить импорт РД-180. Позже Вашингтон признал невозможность отказать от российских двигателей.

Ранее высоко оценивал РД-180 и глава SpaceX Илон Маск. По его словам, эти двигатели безупречны.

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Иран
КНДР
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США
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РД-180
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ULA
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Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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