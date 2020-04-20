О планах Польши приобрести новые подводные лодки

Как сообщает ресурс "Оpex360" в материале "Le Parlement suédois aura à se prononcer sur la vente de deux sous-marins d’occasion à la Pologne", польский флот, который на данный момент располагает пятью подводными лодками, из которых одна - проекта 877Э еще советской постройки, и четырьмя типа Kobben постройки 1960-х гг., приобретенных у Норвегии.

С целью модернизации подводного флота Варшава инициировала программу Orka, в рамках которой планируется приобрести три современные подводные лодки, с которых можно применять крылатые ракеты. В списке потенциальных претендентов находятся компании Naval Group [французская, предлагает проект Scorpène с ракетами Scalp производства концерна MBDA], немецкая ThyssenKrupp Marine Systemes [тип 212/214] и шведская Kockums [проект A26 или тип Blekinge, находится в разработке].

Неатомная подводная лодка Södermanland типа А-17 ВМС Швеции, Карлскрона, 11.08.2012 (с) Lukasz Pacholski / shipspotting.com

Польское же правительство в прошлом году проявило интерес к двум подводным лодкам из наличия типа Södermanland [проект A-17]. В ноябре 2019 года министр обороны Польши заявил, что сотрудничество со Швецией является переходным решением, но наиболее выгодным применительно к подводным лодкам. К тому моменту был проведен анализ, а переговоры начаты. Он также заверил, что программа Orka не пересматривается.

Априори соглашение с Стокгольмом может быть быстро достигнуто. По информации шведских СМИ, парламент страны скоро высказать свое мнение относительно поставки двух лодок типа Södermanland в Польшу. Но депутаты должны обсудить принципы этой сделки, но не детали. Финансовые и технические условия сделки будут оглашены как только будет получено согласие депутатов.

Очевидно, что поставка двух лодок проекта А-17 в Польшу ставит Kockums в привилегированное положение по программе Orka.

По информации шведских СМИ, с конца 1980-х гг. в составе ВМС Швеции имеются две подводные лодки типа Södermanland. Эти корабли были удлинены и получили двигатели Стирлинга. Лодка Södermanland находится в боевом составе, а Östergötland находится в отстое с 2011 года.

Польша, являясь членом НАТО, хочет иметь возможность бороться с Балтийским флотом ВМФ России, чьи подводные силы укрепляются (с передачей флоту дополнительных шести ПЛ типа Kilo - так в тексте, bmpd). Недавнее исследование американского Военно-морского колледжа показало слабости ВМС Польши, а также флотов стран Балтии. Отмечается, что поскольку они были бывшими советскими сателлитами, то у них отсутствует крепкая военно-морская традиция, культура и доктрина.